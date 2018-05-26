"Сказка на ночь". В ГД оценили идею патрулирования Украиной Керченского пролива
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Контроль в проливе осуществляет морская погранслужба ФСБ России, которая не будет церемониться с нарушителями.
Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что идея о патрулировании Керченского пролива кораблями Украины больше похожа на "сказку на ночь", чем на реальность. Об этом сообщает РИА "Новости".
— РФ выполняет международные обязательства по зоне свободного судоходства между Таманью и Крымом, пролив открыт, но под нашим контролем. Любая попытка иностранного патрулирования Керченского пролива — это красная карточка и удаление с поля. На бумаге украинские политики — храбрецы, а вот вблизи нашего охранного периметра — не очень, — сказал парламентарий.
По словам депутата, на сегодняшний день контроль в проливе осуществляет морская пограничная служба ФСБ, которая не будет церемониться с нарушителями.
— Для особо буйных ещё есть силы Черноморского флота и штурмовая авиация, которая базируется на полуострове, — подчеркнул Белик.
Ранее украинская партия "УкрОП" ("Украинское объединение патриотов") предложила взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и начать их патрулирование, а также внести на рассмотрение лидера Украины Петра Порошенко предложение о расторжении дипотношений с Москвой.
Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году, после того как 95,66% его жителей проголосовали за возвращение в состав России. Украина отказалась признавать итоги референдума.