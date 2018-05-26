Правительство предложило увеличить расходы ПФР на 92 млрд рублей

Если инициатива будет одобрена, то общий объём расходов фонда увеличится до 8,53 триллиона.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение расходов Пенсионного фонда на 922,2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Как говорится в пояснительной записке, изменение бюджета ведомства на 2018 год было предложено с учётом итогов социально-экономического развития в прошлом году.