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Регион
Опубликовано 26 мая 2018, 15:30

Правительство предложило увеличить расходы ПФР на 92 млрд рублей

Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Фото: ©РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Если инициатива будет одобрена, то общий объём расходов фонда увеличится до 8,53 триллиона.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение расходов Пенсионного фонда на 922,2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Как говорится в пояснительной записке, изменение бюджета ведомства на 2018 год было предложено с учётом итогов социально-экономического развития в прошлом году.

Так, по итогам 2017 года у фонда остались средства, поэтому в этом году из федерального бюджета в ПФР направят меньше денег.

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Екатерина Михайлова
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