Правительство предложило увеличить расходы ПФР на 92 млрд рублей
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Если инициатива будет одобрена, то общий объём расходов фонда увеличится до 8,53 триллиона.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение расходов Пенсионного фонда на 922,2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
Как говорится в пояснительной записке, изменение бюджета ведомства на 2018 год было предложено с учётом итогов социально-экономического развития в прошлом году.
Так, по итогам 2017 года у фонда остались средства, поэтому в этом году из федерального бюджета в ПФР направят меньше денег.