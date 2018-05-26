В Госдуме предложили снова повысить МРОТ в России

В случае реализации законопроекта минимальный размер оплаты труда может превысить 15 600 рублей.

В Государственной думе предлагают установить минимальный размер оплаты труда на уровне 40% от средней зарплаты по России. Такой законопроект разрабатывает член комитета ГД по соцполитике, вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин, сообщает RT.

По словам депутата, эти меры рекомендованы профильными международными организациями.

— Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда и МВФ, что минимальная заработная плата должна составлять порядка сорока процентов от средней по стране. Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты, — сообщил Шеин.

В случае реализации законопроекта минимальный размер оплаты труда может превысить 15 600 рублей. По словам парламентария, это не потребует крупных затрат бюджета.

— Предыдущее повышение МРОТ, грубо говоря, с 7,5 до 11 тысяч рублей, стоило бюджету примерно 0,1% от общих бюджетных издержек. Поэтому и в данном случае всё обойдётся десятыми долями, — рассказал депутат.

Документ могут внести на рассмотрение Госдумы уже в июле.