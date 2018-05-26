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Опубликовано 26 мая 2018, 17:43

Синдзо Абэ назвал дату и место следующей встречи с Владимиром Путиным

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Гунеев

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Японский премьер-министр отметил, что ему удалось обменяться с президентом РФ "самыми откровенными мнениями".

Премьер Японии Синдзо Абэ сообщил, что следующая его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в сентябре во Владивостоке.

— У нас с Владимиром (Путиным) уже состоялась 24-я встреча, и мы уже смогли установить полные доверительные отношения. Как уже отметил Владимир (Путин), действительно, сегодня нам удалось обменяться самыми откровенными мнениями. С большим нетерпением буду ждать следующей встречи во Владивостоке в сентябре, — заявил японский премьер-министр на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Абэ выразил благодарность всем слушателям, сказав "спасибо" на русском языке.

Ожидается, что премьер Японии приедет во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Япония проявляют двусторонний интерес к дальнейшему развитию отношений двух стран.

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Анна Стрельцова
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