Синдзо Абэ назвал дату и место следующей встречи с Владимиром Путиным

Японский премьер-министр отметил, что ему удалось обменяться с президентом РФ "самыми откровенными мнениями".

Премьер Японии Синдзо Абэ сообщил, что следующая его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в сентябре во Владивостоке.

— У нас с Владимиром (Путиным) уже состоялась 24-я встреча, и мы уже смогли установить полные доверительные отношения. Как уже отметил Владимир (Путин), действительно, сегодня нам удалось обменяться самыми откровенными мнениями. С большим нетерпением буду ждать следующей встречи во Владивостоке в сентябре, — заявил японский премьер-министр на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Абэ выразил благодарность всем слушателям, сказав "спасибо" на русском языке.

Ожидается, что премьер Японии приедет во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме.