СМИ: Иордания прекращает проект с РФ по строительству большой АЭС

Отмечается, что запуск первого блока АЭС должен был произойти в начале 2020-х годов.

Власти Иордании решили прекратить проект по строительству с участием "Росатома" атомной электростанции (АЭС) большой мощности по финансовым соображениям. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что на такое решение повлияла дороговизна проекта. При этом в королевстве изъявляют желание построить более дешёвый атомный энергоблок.