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Регион
Опубликовано 27 мая 2018, 05:04

СМИ: Иордания прекращает проект с РФ по строительству большой АЭС

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Raad Adayleh

Фото: © AP Photo/Raad Adayleh

Отмечается, что запуск первого блока АЭС должен был произойти в начале 2020-х годов.

Власти Иордании решили прекратить проект по строительству с участием "Росатома" атомной электростанции (АЭС) большой мощности по финансовым соображениям. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что на такое решение повлияла дороговизна проекта. При этом в королевстве изъявляют желание построить более дешёвый атомный энергоблок.

Напомним, Россия и Иордания в 2015 году подписали соглашение по строительству в королевстве первой АЭС. Планировалось, что общая мощность энергоблоков составит две тысячи мегаватт. Проект оценивался в десять миллиардов долларов, а запуск первого блока АЭС должен был произойти в начале 2020-х годов.

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Андрей Довлатов
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