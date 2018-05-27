СМИ: Иордания прекращает проект с РФ по строительству большой АЭС
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Отмечается, что запуск первого блока АЭС должен был произойти в начале 2020-х годов.
Власти Иордании решили прекратить проект по строительству с участием "Росатома" атомной электростанции (АЭС) большой мощности по финансовым соображениям. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что на такое решение повлияла дороговизна проекта. При этом в королевстве изъявляют желание построить более дешёвый атомный энергоблок.
Напомним, Россия и Иордания в 2015 году подписали соглашение по строительству в королевстве первой АЭС. Планировалось, что общая мощность энергоблоков составит две тысячи мегаватт. Проект оценивался в десять миллиардов долларов, а запуск первого блока АЭС должен был произойти в начале 2020-х годов.