Албанцы требуют отставки премьер-министра

Сторонники оппозиции считают, что он причастен к организованной преступности, и конфликтуют с полицией.

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы албанской столицы Тираны на акцию протеста против премьер-министра страны Эди Рамы.

Протестующие требуют отставки политика, отмечает ABC.