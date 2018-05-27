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Регион
Опубликовано 27 мая 2018, 07:51

Албанцы требуют отставки премьер-министра

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Сторонники оппозиции считают, что он причастен к организованной преступности, и конфликтуют с полицией.

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы албанской столицы Тираны на акцию протеста против премьер-министра страны Эди Рамы.

Протестующие требуют отставки политика, отмечает ABC.

Также сообщается о столкновениях с полицией: люди закидывают стражей правопорядка камнями и бутылками. 11 полицейских получили различные травмы, пытаясь удержать митингующих от штурма правительственных зданий.

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Евгений Шуваев
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