Кража века. В Швеции неизвестные похитили два миллиона пчёл

Кроме того, добычей злоумышленников стали пчелиный воск и более тысячи литров мёда.

На юге Швеции неизвестные ограбили две фермы, с которых вынесли около 50 пчелиных ульев. Как сообщают местные СМИ, происшествие случилось вблизи города Эслёв. Добычей грабителей помимо ульев стали пчелиный воск и более тысячи литров мёда.

Владелец фермы Патрик Нильсен, обнаружив кражу на своей ферме, позвонил соседу, который рассказал, что его тоже обокрали.

В настоящее время полиция начала расследование. Однако пока подозреваемых нет.