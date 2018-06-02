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Регион
Опубликовано 2 июня 2018, 07:29

Кража века. В Швеции неизвестные похитили два миллиона пчёл

Фото: &copy;РИА Новости/Игорь Подгорный

Фото: ©РИА Новости/Игорь Подгорный

Кроме того, добычей злоумышленников стали пчелиный воск и более тысячи литров мёда.

На юге Швеции неизвестные ограбили две фермы, с которых вынесли около 50 пчелиных ульев. Как сообщают местные СМИ, происшествие случилось вблизи города Эслёв. Добычей грабителей помимо ульев стали пчелиный воск и более тысячи литров мёда.

Владелец фермы Патрик Нильсен, обнаружив кражу на своей ферме, позвонил соседу, который рассказал, что его тоже обокрали.

В настоящее время полиция начала расследование. Однако пока подозреваемых нет.

Сообщается, что ежегодно в области Сконе у местных пасечников похищают от 50 до 100 пчелиных ульев.

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Евгений Шуваев
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