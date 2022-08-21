"Мурка, ты мой Мурёночек": Кто такая Маруся Климова из "гимна бандитов" Оглавление История песни Кто такая Мурка Ещё одна Маруся Мурка с натяжкой Наиболее вероятный вариант *** Вариантов исполнения известной блатной песни существует великое множество, и меняются они в зависимости от региона. Откуда появилась песня "Мурка", кто стал прототипом Климовой? 41604 41604 Коллаж © L!FE. Фото © Wikipedia / Public Domain, Pixabay

Песня "Мурка" стала своеобразным гимном воровского мира. Её исполняли и в советском "Холодном лете пятьдесят третьего", и в современном фильме "Рассказы". Хотя особую популярность она получила после эпизода в картине "Место встречи изменить нельзя".

— А что ж сыграть? — спрашивает Шарапов. — "Мурку"! — отвечает ему Промокашка.

История песни

Песня появилась в 1921–1923 годах, во всяком случае, исследователи впервые встречают тексты "Мурки" в архивах Одесского уголовного розыска. Автором слов считается одесский поэт Яков Ядов, который одно время работал в УгРо. Поэтому, как предполагается, с жаргоном он был знаком.

К слову, он стал автором ещё минимум двух, хоть и менее известных в народе, песен на уголовную тематику. Это "Гоп со смыком" и "Бублики".

Коллаж © L!FE. Фото © sovsekretno.ru, Wikipedia / Public Domain, Shutterstock

Мелодию всенародно известной композиции приписывают рижскому композитору Оскару Строку. "Мурка" относится к жестоким романсам, по закону жанра которых композиция должна закончиться трагически. Так, Мурка, она же Маруся Климова, умирает от рук собственной банды.

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, Здравствуй, моя Мурка, и прощай... Ты зашухарила всю нашу малину И за это пулю получай!

Кто такая Мурка

Речь держала баба, звали её Мурка, Хитрая и смелая была. Даже злые урки — и те боялись Мурки, Воровскую жизнь она вела.

На счёт того, была ли Маруся Климова собирательным образом или реальным персонажем, спорят до сих пор. Одно не вызывает сомнений: прототип у неё точно был.

Так, автор книги "Песня про мою Мурку" Александр Сидоров уверен, что прообразом Мурки стала одесская чекистка Вера Гребенникова по прозвищу Дора. Сергей Мельгунов в книге "Красный террор в России. 1918–1923" описывает деяния красных палачей, среди которых была и она (предполагается, что могла пользоваться поддельными документами).

Она служила в одесской ЧК (сотрудник Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем) и, как пишет Мельгунов, расстреляла всего за два с половиной месяца порядка 200 человек. Действовала с особой жестокостью: вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши. "Хитрая и смелая была". Как она попала к чекистам — до сих пор остаётся загадкой.

В сентябре 1919 года её арестовали, а вскоре казнили. Именно такую легенду распространил секретарь ЧК Вениамин Сергеев, которого задержала контрразведка осенью 1919-го. Зачем он это сделал? Чтобы показать ужас красного террора. Дело в том, что он метался от большевиков к белогвардейцам. И, когда был на стороне последних, придумал легенду о Доре.

По этим рассказам даже сняли фильм "Жертвы одесской чрезвычайки", а то, что это легенда, раскрыла одесская газета "Известия" в феврале 1920 года. К слову, автора и его супругу, сыгравшую главную роль, в итоге расстреляли по приговору военно-полевого суда. Связаны Мурка и Дора (а точнее, исполнительница главной роли) из-за "двойной агентуры".

Слушай, в чём же дело, что ж ты не имела, Разве я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты Разве я тебе не добывал?

Есть ещё одна Вера Гребенникова — одесская проститутка. Известна она тем, что выдавала ЧК белых офицеров, которые пытались укрыться. Она стала прототипом персонажа повести Валентина Катаева "Уже написан Вертер" Надежды Лазаревой. К слову, в книге описана Одесса 1920-х годов. Не исключено, что основой для Мурки стали обе эти женщины — кровавая палач и проститутка.

Ещё одна Маруся

Мурка, ты мой Мурёночек, Мурка, ты мой котёночек, Мурка, Маруся Климова, Прости любимого!

Коллаж © L!FE. Фото © Shutterstock, Wikipedia / Public Domain

Есть ещё одна Мария, а точнее, как её звали, Маруся Никифорова. Одна из самых заметных и уважаемых командиров анархистских отрядов на юге Украины, соратница Нестора Махно. Некоторые исследователи именно ей приписывают прототип Мурки.

Она родилась в Запорожье в 1885 году. Дочь героя Русско-турецкой войны, в 16 лет сбежала из дома с любовником, который вскоре её бросил. Домой возвращаться Маруся не хотела и отправилась работать. Была няней, писарем, потом мыла бутылки на ликёро-водочном заводе. Именно там услышала об анархистах и коммунистах и присоединилась к их движению.

В 1905 году стала анархисткой-террористкой, расправлялась с теми, у кого есть сбережения в банках, кто обедает в ресторане и вообще "богач". Спустя три года попалась, пыталась устроить самоподрыв, но бомба не сработала. Изначально её приговорили за четыре убийства к казни, но заменили на пожизненную каторгу — как дочери героя войны.

В 1909 году Мария, будучи на каторге в Нарыме, подняла бунт. В результате бежала через тайгу к Великому сибирскому пути. Затем Япония, США, Испания (где анархистка была ранена при нападении на банк), Франция. Окончила офицерскую школу под Парижем, стала единственной мигранткой в погонах. Воевала в Греции, на македонском фронте, против турок.

Вернулась в Россию в апреле 1917 года, пыталась организовать нападение на Временное правительство, из-за чего едва не попалась. Пришлось скрываться на Украине, в родном Александровске, где и познакомилась с известным анархистом Нестором Махно.

К тому моменту Маруся, как она себя именовала ещё со времён парижской школы, была известна далеко за пределами России. Её имидж революционерки помог найти последователей среди местных рабочих. Окончательно лидером Марусю признали после того, как она забрала миллион рублей из кассы александровского заводчика Якова Бадовского.

В городе Маруся организовала отряды Чёрной гвардии, которая терроризировала местную власть. Своей целью она видела свержение городской власти. Она даже согласилась сотрудничать с большевиками, что изначально считала для себя неприемлемым. Помогла Советам в январе 1918 года захватить власть в городе, но только при условии, что анархистам дадут места в Ревсовете Александровска.

В марте 1919-го она вступила в бригаду батьки Махно. По слухам, готовила теракт против Владимира Ленина и Льва Троцкого.

Историк Виктор Савченко пишет, что она устроила подрыв на пленуме ЦК партии в Москве, в результате которого 12 человек погибли и 55 получили ранения.

В октябре 1919 года сподвижники Никифоровой заложили динамит в канализацию Кремля: взрыв должен был прогреметь в праздники. Однако план раскрыли чекисты. Маруся бежала в Крым, но в Севастополе её опознал белый офицер. Девушку повесили во дворе городской тюрьмы в конце 1919 года.

Мурка с натяжкой

Текст "Мурки" переделывали не раз и не два. Как полагает Александр Сидоров, история Маруси Климовой вообще могла появиться в начале 30-х, а изначально в песне говорилось только о самой банде.

Если допустить такую поправку, то "Мура, Маруся Климова" (изначальный вариант этой строчки), как предполагается, Мария Евдокимова — сотрудница ленинградской милиции. В 1926 году девушку внедрили в одно из самых опасных мест в Ленинграде — трактир "Бристоль", где собирались бандиты с Лиговки.

Начало 1920-х гг. Лиговская улица, Петроград, Россия. Точная дата съёмки не установлена. Фото © ТАСС

Евдокимова выдавала себя за проститутку, которая предлагала свои услуги. Когда девушка приходила с клиентом в квартиру, внезапно появлялся муж. Клиент в страхе бежал, а бандитам доставались деньги. Во всяком случае, такую историю она рассказывала на Лиговке.

Ей удалось убедить хозяина трактира, что сейчас нужно затаиться, но работа необходима. Мужчина взял девушку на работу официанткой. Через месяц официантка имела примерное понимание обо всех местных бандах, а также знала, кто из милиции сливает информацию преступникам.

В ноябре милиция устроила облаву на "Бристоль", пишет Сидоров. Множество арестованных, громкие уголовные дела. Имя Марии прогремело по всем газетам.

Однако она осталась жива, а не была убита в трактире. Последнее, впрочем, могло быть придумкой автора.

Наиболее вероятный вариант

Мурка, ты мой Мурёночек, Мурка, ты мой котёночек, Мурка, Маруся Климова, Прости любимого!

Памятник Мурке в Великом Устюге. Фото © Wikimapia.org / Ojkumena

Банда могла быть не из Амура, а из МУРа. Сотрудники Московского уголовного розыска не раз отправлялись на спецоперации, в том числе в Одессу. Одна из "банд в штатском" в 1920-х годах ездила, согласно архивам, как раз в этот город.

Их целью было "стать своими", а после ликвидировать или арестовать самых маститых бандитов. Одесские коллеги в данном вопросе помочь не могли, так как в ведомстве процветала коррупция, а среди правоохранителей было множество тех, кто докладывал бандитам о всех готовящихся спецоперациях.

Новоявленные "бандиты" заявляли, что приехали от самого Нестора Махно. А Мария Климова, которой к тому моменту было 25 лет, играла роль подруги главаря. Иметь женщину в банде, по законам того времени, была хорошая примета — "к фарту".

Подробности операции неведомы до сих пор. Известен лишь результат: "Успешно". Упоминания о самой же Марии Климовой встречаются в 1952 году. В личном деле сотрудницы Марии Прокофьевны Климовой 1897 года рождения отмечается, что она дослужилась до звания капитана запаса.

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Существует целых 25 вариантов исполнения "Мурки". Они отличаются и по музыке, и по тексту. Маруся Климова и Амур есть не везде. Где-то его заменили на МУР, где-то — на Ростов. А где-то "уркаганы собрали срочный комитет".

Что касается Мурки, в некоторых вариациях её называют Машей, в других — Любкой. А где-то и вовсе её нет. Так что пойте "Мурку" в том варианте, который вам по душе. Или не пойте вовсе.

Авторы Алексей Соков