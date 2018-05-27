В Кемерове ввели должность по работе с родственниками погибших в "Зимней вишне"
Фото: © РИА Новости
Занимать её будет внештатный сотрудник администрации города на общественных началах.
Власти Кузбасса ввели должность уполномоченного по работе с близкими погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев в интервью РИА "Новости".
Сообщается, что работа будет выполняться на общественных началах человеком, не являющимся сотрудником администрации.
— Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается, — рассказал Цивилев.
Раннее сообщалось, что глава МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу "Зимней вишни", подал рапорт об увольнении.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, более 70 пострадали.