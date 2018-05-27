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Регион
Опубликовано 27 мая 2018, 21:49

В Кемерове ввели должность по работе с родственниками погибших в "Зимней вишне"

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Занимать её будет внештатный сотрудник администрации города на общественных началах.

Власти Кузбасса ввели должность уполномоченного по работе с близкими погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев в интервью РИА "Новости".

Сообщается, что работа будет выполняться на общественных началах человеком, не являющимся сотрудником администрации.

— Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается, — рассказал Цивилев.

Раннее сообщалось, что глава МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу "Зимней вишни", подал рапорт об увольнении.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, более 70 пострадали.

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Константин Агапов
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