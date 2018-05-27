Российские киберспортсмены выиграли полмиллиона долларов
Фото © Twitter/Virtus.pro
Геймеры-профессионалы выиграли престижный турнир по игре Dota 2, прошедший в Великобритании.
Российская команда Virtus.Pro стала победителем турнира ESL One Birmingham 2018 по игре Dota 2. Главный приз составил 500 тысяч долларов.
В финале россияне обыграли международную команду OpTic Gaming со счётом 3:0. Лучшим игроком турнира был признан также игрок Virtus.Pro Владимир Миненко.
Congratulations to @Noone_dota - your #MBmvp of #ESLOne Birmingham! pic.twitter.com/cPALljBi0H— ESL Dota2 (@ESLDota2) 27 мая 2018 г.
За титул лучшего игрока Миненко получил автомобиль Mercedes стоимостью 50 тысяч долларов.
Ранее Лайф сообщал, что призовой фонд чемпионата мира по игре Dota 2 превысил 10 миллионов долларов.