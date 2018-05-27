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Опубликовано 27 мая 2018, 18:52

Российские киберспортсмены выиграли полмиллиона долларов

Фото &copy; Twitter/Virtus.pro

Фото © Twitter/Virtus.pro

Геймеры-профессионалы выиграли престижный турнир по игре Dota 2, прошедший в Великобритании.

Российская команда Virtus.Pro стала победителем турнира ESL One Birmingham 2018 по игре Dota 2. Главный приз составил 500 тысяч долларов.

В финале россияне обыграли международную команду OpTic Gaming со счётом 3:0. Лучшим игроком турнира был признан также игрок Virtus.Pro Владимир Миненко.

За титул лучшего игрока Миненко получил автомобиль Mercedes стоимостью 50 тысяч долларов.

Ранее Лайф сообщал, что призовой фонд чемпионата мира по игре Dota 2 превысил 10 миллионов долларов.

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Никита Никонов
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