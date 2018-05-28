Глава кемеровского МЧС не признал вину по делу о пожаре в "Зимней вишне"

По мнению Александра Мамонтова, он соблюдал законы, а поэтому призывает следствие разобраться с законодательством.

Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не признал свою вину по делу о гибели 60 человек при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

— Свою вину не признаю, виновным себя не считаю, — отметил он в ходе заседания суда.

Мамонтов, обвиняемый в халатности из-за отсутствия проверок "Зимней вишни", настаивает, что соблюдал законы.

— Позиция по проверкам в "Зимней вишне" не моя личная, а соответствующая закону, — сказал он .

Мамонтов выразил надежду, что следствие направит запрос в МЧС, чтобы разобраться в законодательстве.