Глава кемеровского МЧС не признал вину по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Александр Мамонтов. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин
По мнению Александра Мамонтова, он соблюдал законы, а поэтому призывает следствие разобраться с законодательством.
Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не признал свою вину по делу о гибели 60 человек при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
— Свою вину не признаю, виновным себя не считаю, — отметил он в ходе заседания суда.
Мамонтов, обвиняемый в халатности из-за отсутствия проверок "Зимней вишни", настаивает, что соблюдал законы.
— Позиция по проверкам в "Зимней вишне" не моя личная, а соответствующая закону, — сказал он .
Мамонтов выразил надежду, что следствие направит запрос в МЧС, чтобы разобраться в законодательстве.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, более 70 пострадали.