В Госдуме заявили, что просьба Польши о базе США угрожает стабильности региона

Депутат заверил, что Россия готова принять необходимые меры по укреплению своей обороноспособности.

Политика Польши ведёт к напряжению ситуации в районе российско-польской границы, заявил в беседе с РИА "Новости" зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Как ранее сообщило издание Politico, Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание на территории Польши американской военной базы.

— На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что носит военизированный характер политика руководства страны, это очевидно, — заявил Швыткин.

Он считает, что подобные действия западного соседа угрожают стабильности в регионе. При этом, по словам депутата, Россия готова принять меры по укреплению своего оборонного потенциала.