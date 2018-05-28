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Регион
Опубликовано 28 мая 2018, 13:38

В Госдуме заявили, что просьба Польши о базе США угрожает стабильности региона

Фото: &copy; Flickr/Morning

Фото: © Flickr/Morning

Депутат заверил, что Россия готова принять необходимые меры по укреплению своей обороноспособности.

Политика Польши ведёт к напряжению ситуации в районе российско-польской границы, заявил в беседе с РИА "Новости" зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Как ранее сообщило издание Politico, Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание на территории Польши американской военной базы.

— На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что носит военизированный характер политика руководства страны, это очевидно, — заявил Швыткин.

Он считает, что подобные действия западного соседа угрожают стабильности в регионе. При этом, по словам депутата, Россия готова принять меры по укреплению своего оборонного потенциала.

О том, что такие действия Польши не способствуют стабильности, заявили ранее и в Кремле.

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Никита Никонов
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