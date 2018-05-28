Apple объявила войну Valve

Представители американской корпорации не пропустили игровое приложение в свой магазин App Store.

25 мая стало известно, что Steam Link не выйдет на iOS. Решение приняла администрация App Store.

Изначально Valve заявила, что приложение Steam Link получило одобрение от Apple. В итоге команда из Купертино отозвала разрешение, ссылаясь на деловые несоответствия с рекомендациями для приложений, которые, вероятно, не заметили сотрудники, рассматривавшие вопрос изначально.

Ситуацию позже прокомментировал вице-президент Apple Фил Шиллер. Он заявил, что в Apple очень хотят, чтобы на iOS и tvOS появились игры Valve. Однако модераторы App Store нашли в приложении Steam Link ряд нарушений, из-за которых оно не может быть допущено в магазин приложений. Сейчас разработчики уже пытаются решить проблему.