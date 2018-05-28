Главный злодей новых "Мстителей" появился в GTA V

Энтузиасты продолжают испытывать интерес к фильму "Война бесконечности". Теперь дело дошло до популярной игры.

Пользователь JulioNIB, известный на весь мир благодаря созданию модификаций к играм, выпустил своё новое творение. В этот раз его впечатлил фильм "Мстители: Война бесконечности". В итоге геймер перенёс главного злодея Таноса в игру GTA V.

Сейчас модификация находится в разработке. По словам пользователя, Танос получил Перчатку бесконечности со всеми Камнями бесконечности, которые он использует для создания порталов, прыжков на невероятные высоты, метания метеоритов и стрельбы лазерными лучами.