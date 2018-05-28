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Опубликовано 28 мая 2018, 13:30

Главный злодей новых "Мстителей" появился в GTA V

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/GTA X Scripting

Фото: © Кадр из видео YouTube/GTA X Scripting

Энтузиасты продолжают испытывать интерес к фильму "Война бесконечности". Теперь дело дошло до популярной игры.

Пользователь JulioNIB, известный на весь мир благодаря созданию модификаций к играм, выпустил своё новое творение. В этот раз его впечатлил фильм "Мстители: Война бесконечности". В итоге геймер перенёс главного злодея Таноса в игру GTA V.

Сейчас модификация находится в разработке. По словам пользователя, Танос получил Перчатку бесконечности со всеми Камнями бесконечности, которые он использует для создания порталов, прыжков на невероятные высоты, метания метеоритов и стрельбы лазерными лучами.

Получить доступ к модификации можно благодаря пожертвованию на Patreon. Цена вопроса — 10 долларов.

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Сергей Сурепин
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