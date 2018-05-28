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Опубликовано 28 мая 2018, 17:20

Главу пожарного звена из "Зимней вишни" отправят на психиатрическую экспертизу

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Александр Патрин

Фото: © РИА Новости / Александр Патрин

По словам адвоката, осмотревший Генина врач обеспокоен его тяжёлым эмоциональным состоянием.

Начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении "Зимней вишни", доставят в московский Институт имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом рассказала его адвокат Елена Киселёва.

По её словам, осмотревший его ранее психиатр решил направить Генина на экспертизу, опасаясь из-за его тяжёлого эмоционального состояния. Адвокат отметила, что после кемеровской трагедии у её подзащитного наблюдались "определённые психологические изменения".

— Его состояние было обусловлено этим тяжёлым пожаром, тяжёлой работой, страшными впечатлениями, которые там, безусловно, были: 40 часов они работали там не покладая рук, обнаруживали и носили (тела погибших. — Прим. ред.), — пояснила Киселёва журналистам. По её словам, психологическое состояние Генина также сильно пошатнули арест и "очевидная несправедливость по отношению к нему".

Напомним, Сергея Генина арестовали по подозрению в халатности при тушении ТРЦ "Зимняя вишня". По версии следствия, командир звена проигнорировал информацию от очевидца о большом количестве людей на четвёртом этаже горящего здания и повёл подчинённых в противоположную сторону. Таким образом, время было упущено.

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Алёна Темирчиева
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