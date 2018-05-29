Кайли Миноуг разменяла 6-й десяток и в честь этого снялась абсолютно голой
В честь юбилея певица снялась для майского номера журнала Vogue и одно из фото выложила в соцсети.
Кайли Миноуг, видимо, не планирует стареть. Певица разменяла 6-й десяток, но её тело всё такое же сексуальное, как и в молодости. Дело в том, что в свой 50-й день рождения она выложила в соцсети очередную откровенную фотографию, на которой абсолютно голая артистка прикрывается лишь чёрной гитарой, украшенной стразами.
Ну что ж, начинается новое десятилетие. Весьма признательна за всё, что дала мне жизнь. 50... Поехали!
До своего юбилея певица делилась с подписчиками старыми фотографиями из каждого десятилетия своей жизни. Среди них оказались такие важные события для Кайли, как роль Шарли в сериале "Соседи", многочисленные мировые турне, а также борьба с раком.
Весной 2005 года певице диагностировали рак груди. Кайли сделали операцию, а затем провели курс химиотерапии, после чего было объявлено, что заболевание вошло в стадию ремиссии. Уже в июле Миноуг появилась на публике. В конце лета она выдержала ещё один курс химиотерапии. В марте 2006 года Кайли возобновила свою концертную деятельность.