Кайли Миноуг разменяла 6-й десяток и в честь этого снялась абсолютно голой

Кайли Миноуг, видимо, не планирует стареть. Певица разменяла 6-й десяток, но её тело всё такое же сексуальное, как и в молодости. Дело в том, что в свой 50-й день рождения она выложила в соцсети очередную откровенную фотографию, на которой абсолютно голая артистка прикрывается лишь чёрной гитарой, украшенной стразами.

Фото © Twitter/kylie minogue

Ну что ж, начинается новое десятилетие. Весьма признательна за всё, что дала мне жизнь. 50... Поехали! Кайли Миноуг

Фото © Twitter/kylie minogue

До своего юбилея певица делилась с подписчиками старыми фотографиями из каждого десятилетия своей жизни. Среди них оказались такие важные события для Кайли, как роль Шарли в сериале "Соседи", многочисленные мировые турне, а также борьба с раком.

Фото © Twitter/kylie minogue

Весной 2005 года певице диагностировали рак груди. Кайли сделали операцию, а затем провели курс химиотерапии, после чего было объявлено, что заболевание вошло в стадию ремиссии. Уже в июле Миноуг появилась на публике. В конце лета она выдержала ещё один курс химиотерапии. В марте 2006 года Кайли возобновила свою концертную деятельность.