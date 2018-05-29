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Опубликовано 29 мая 2018, 06:53

Прошивка для взлома PlayStation 4 теперь доступна для всех

Фото: &copy; Flickr/Farley Santos

Фото: © Flickr/Farley Santos

Хакер опубликовал исходный код. С его помощью можно получить доступ к файловой системе консоли.

Пользователь под псевдонимом Specter опубликовал в открытом доступе исходный код программы взлома PlayStation 4 с прошивкой 5.05. С его помощью можно устанавливать на консоль стороннее программное обеспечение, а также обходить антипиратскую защиту некоторых игр.

Взлом основан на уязвимости ядра операционной системы PlayStation 4. Её обнаружил хакер Qwertyoruiopz. С помощью инструментария можно запускать на консоли любой код, а также модифицировать операционную систему.

По словам геймеров, в Сети уже доступны образцы некоторых новых игр для PlayStation 4, но пока многие из них работают нестабильно. Актуальная версия операционной системы PlayStation 4 — 5.55.

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Сергей Сурепин
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