Оскароносный режиссёр получил собственную фигурку

Всего будет две тысячи экземпляров. Купить фигурку можно будет на Comic-Con в Сан-Диего. Цена — 40 долларов.

Вместе с режиссёром в рамках специальной коллекции фирма выпустит и персонажей его фильмов. Среди них: мальчик-призрак Санти из "Хребта дьявола", а также Бледный человек и Фавн из "Лабиринта Фавна".