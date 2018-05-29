Оскароносный режиссёр получил собственную фигурку
Фото: © NECA
Пластиковая версия постановщика Гильермо дель Торо обойдётся всем желающим в сорок долларов.
Компания NECA объявила о выпуске фигурки Гильермо дель Торо, режиссёра "Формы воды". Сообщается, что её выпустят ограниченным тиражом.
Всего будет две тысячи экземпляров. Купить фигурку можно будет на Comic-Con в Сан-Диего. Цена — 40 долларов.
Вместе с режиссёром в рамках специальной коллекции фирма выпустит и персонажей его фильмов. Среди них: мальчик-призрак Санти из "Хребта дьявола", а также Бледный человек и Фавн из "Лабиринта Фавна".