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Опубликовано 29 мая 2018, 07:03

Оскароносный режиссёр получил собственную фигурку

Фото: &copy; NECA

Фото: © NECA

Пластиковая версия постановщика Гильермо дель Торо обойдётся всем желающим в сорок долларов.

Компания NECA объявила о выпуске фигурки Гильермо дель Торо, режиссёра "Формы воды". Сообщается, что её выпустят ограниченным тиражом.

Всего будет две тысячи экземпляров. Купить фигурку можно будет на Comic-Con в Сан-Диего. Цена — 40 долларов.

Вместе с режиссёром в рамках специальной коллекции фирма выпустит и персонажей его фильмов. Среди них: мальчик-призрак Санти из "Хребта дьявола", а также Бледный человек и Фавн из "Лабиринта Фавна".

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Сергей Сурепин
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