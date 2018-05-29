Intel обвинили в дискриминации сотрудников по возрасту

Предполагается, что компания стремилась избавиться от сотрудников старшего возраста, а вместо них сохранить людей более молодых.

В отношении фирмы Intel инициировали расследование по подозрению в использовании дискриминационного подхода в рамках волны сокращений. Всё это началось в 2016 году.

В апреле, два года назад, Intel уволила порядка 12 тысяч сотрудников (11 процентов от общего количества). Это произошло во время реструктуризации. Теперь комиссия США по равным возможностям трудоустройства обвиняет фирму в дискриминации по возрасту.

В ходе увольнений, согласно обвинениям, Intel избавлялась от более взрослых сотрудников, оставляя молодой персонал. Десятки сотрудников искали юридическую консультацию, чтобы узнать о возможности подать в суд на Intel. Некоторые из них обратились в комиссию США по равным возможностям трудоустройства.