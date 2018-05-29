Монголия против киберспорта. В стране поголовно закрывают интернет-кафе
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Поклонники виртуальных видов спорта теперь не знают, где им проводить тренировки команд.
Мэр Улан-Батора (столица Монголии) принял решение закрыть все интернет-кафе. В связи с этим все местные команды, которые увлекаются виртуальными видами спорта, остаются без тренировочных мест.
По информации команды The Mongolz по Counter-Strike: Global Offensive, половина населения Монголии проживает в Улан-Баторе. Около 70 процентов команд играют из интернет-кафе. Только у двух-трёх команд есть свои тренировочные дома.
По словам геймеров, это муниципальное решение разрушит в Монголии компьютерный спорт. Также геймеры считают, что власти не знают, что такое киберспорт, так как они коммунисты, поэтому властям это абсолютно не интересно.