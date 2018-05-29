Монголия против киберспорта. В стране поголовно закрывают интернет-кафе

Поклонники виртуальных видов спорта теперь не знают, где им проводить тренировки команд.

Мэр Улан-Батора (столица Монголии) принял решение закрыть все интернет-кафе. В связи с этим все местные команды, которые увлекаются виртуальными видами спорта, остаются без тренировочных мест.

По информации команды The Mongolz по Counter-Strike: Global Offensive, половина населения Монголии проживает в Улан-Баторе. Около 70 процентов команд играют из интернет-кафе. Только у двух-трёх команд есть свои тренировочные дома.