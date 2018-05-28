Зато не тюфтя с сумкой. Жириновский нашёл причину домогательств Вайнштейна

По мнению депутата, талантливым людям нужна какая-то отдушина для создания шедевров.

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвинённый в изнасиловании, является выдающимся человеком, а для таких людей свойственно иметь отклонения от нормы в своём поведении для создания шедевров. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с молодёжью в Госдуме.

Владимир Жириновский. Фото: ©L!FE

— Это очень талантливый человек, но ему нужна какая-то отдушина, какой-то должен быть допинг, иначе он... ни одного "Оскара" не получит. Вот что (лучше) — получить 80 "Оскаров" и быть обвинённым, употреблять наркотики, много сексуальных контактов или чистый, спокойный тюфтя идёт с сумкой, — сказал депутат.

По мнению Жириновского, серая масса, к которой он причислил и себя, не способна изобрести что-то великое, таким даром обладают лишь люди "с особыми наклонностями". Именно благодаря похожим на Вайнштейна личностям и существуют кино и музыка, считает депутат.

Суждение главного либерал-демократа страны вызвало острую дискуссию среди собравшихся. В качестве аргумента в пользу своей гипотезы глава ЛДПР привёл слухи о гомосексуальности великого композитора Петра Чайковского. Однако одна из присутствующих женщин заявила о некорректном сравнении этих двух личностей, отметив, что случаев насилия со стороны музыканта не было.

Харви Вайнштейн. Фото: © Steven Hirsch/New York Post via AP

Жириновский также предположил, что если бы пострадавшие заявили об изнасиловании раньше, то смогли бы отсудить у Вайнштейна определённые суммы.

— Почему они молчали?.. Если бы Вайнштейн схватил молодую актрису прямо в студии и изнасиловал — вот зверь. Он этого не делал, они сами приходили к нему, — заявил депутат.

Лидер ЛДПР добавил, что не призывает насиловать женщин, а всего лишь пытается "понять механизм", чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.