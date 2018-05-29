ВВС США будут искать лётчиков среди геймеров
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Такой опыт для армии США не в новинку. В 2002 году армия уже агитировала геймеров идти служить.
Будущее поколение пилотов ВВС США планируют найти при помощи новой многопользовательской игры. Воздушные силы создают авиационный симулятор, который поможет талантливой молодёжи стать настоящими пилотами.
Генерал-лейтенант Стивен Кваст заявил, что надеется на выход первой версии игры уже этим летом. Он же выступает главой по подготовке и обучению в воздухе.
ВВС США не будут видеть реальные имена геймеров. Однако если игроки обладают необходимыми навыками управления и характеристиками, то служба может отправить сообщение, которое посоветует потенциальному пилоту поговорить со своими родителями о карьере в ВВС.