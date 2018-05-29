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Регион
Опубликовано 29 мая 2018, 07:55

Дисней пообещал разобраться в провале новых "Звёздных войн"

Фото: &copy; Walt Disney Studios Motion Pictures

Фото: © Walt Disney Studios Motion Pictures

У нового фильма о Хане Соло сейчас мало шансов отбить затраты на производство и маркетинг.

Дисней официально признал неудачу фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории". В компании пообещали разобраться с этим вопросом.

Руководитель отдела дистрибуции фирмы Дэйв Холлис заявил, что сейчас в компании все поглощены проблемой. Дисней готов потратить много времени на то, чтобы разобраться, как произошло то, что произошло. Сейчас у фирмы есть полтора года до выхода девятого эпизода.

Напомним, что в российском прокате фильм не смог обойти вторую часть "Дэдпула". Лента о Хане Соло собрала 189,3 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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