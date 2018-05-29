Дисней пообещал разобраться в провале новых "Звёздных войн"
Фото: © Walt Disney Studios Motion Pictures
У нового фильма о Хане Соло сейчас мало шансов отбить затраты на производство и маркетинг.
Дисней официально признал неудачу фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории". В компании пообещали разобраться с этим вопросом.
Руководитель отдела дистрибуции фирмы Дэйв Холлис заявил, что сейчас в компании все поглощены проблемой. Дисней готов потратить много времени на то, чтобы разобраться, как произошло то, что произошло. Сейчас у фирмы есть полтора года до выхода девятого эпизода.
Напомним, что в российском прокате фильм не смог обойти вторую часть "Дэдпула". Лента о Хане Соло собрала 189,3 миллиона рублей.