Древнего "невезучего клеща" обнаружили в янтаре

Палеонтологическая находка была сделана несколько месяцев назад на территории Мьянмы.

Немецкие учёные обнаружили во фрагменте янтаря возрастом 99 млн лет клеща, завёрнутого в паутину, сообщает National Geographic.

Учёные пришли к выводу, что насекомое сначала попало в паутину, а затем в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь.

— Неудачливое существо теперь оказалось полезной находкой для специалистов, изучающих эволюцию поведения паукообразных, — пишет издание.