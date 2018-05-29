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Регион
Опубликовано 29 мая 2018, 01:28

Древнего "невезучего клеща" обнаружили в янтаре

Фото &copy; Flickr/Oregon State University

Фото © Flickr/Oregon State University

Палеонтологическая находка была сделана несколько месяцев назад на территории Мьянмы.

Немецкие учёные обнаружили во фрагменте янтаря возрастом 99 млн лет клеща, завёрнутого в паутину, сообщает National Geographic.

Учёные пришли к выводу, что насекомое сначала попало в паутину, а затем в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь.

— Неудачливое существо теперь оказалось полезной находкой для специалистов, изучающих эволюцию поведения паукообразных, — пишет издание.

Ранее Лайф рассказывал о том, как клещ в янтаре помог найти древнейшую кровь обезьян.

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Константин Агапов
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