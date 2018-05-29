Древнего "невезучего клеща" обнаружили в янтаре
Фото © Flickr/Oregon State University
Палеонтологическая находка была сделана несколько месяцев назад на территории Мьянмы.
Немецкие учёные обнаружили во фрагменте янтаря возрастом 99 млн лет клеща, завёрнутого в паутину, сообщает National Geographic.
Учёные пришли к выводу, что насекомое сначала попало в паутину, а затем в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь.
— Неудачливое существо теперь оказалось полезной находкой для специалистов, изучающих эволюцию поведения паукообразных, — пишет издание.
Ранее Лайф рассказывал о том, как клещ в янтаре помог найти древнейшую кровь обезьян.