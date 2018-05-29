Оригинальную деталь Звезды смерти со съёмок "Звёздных войн" выставили на аукцион

Размер выставленной на продажу детали составляет порядка шестидесяти сантиметров.

На аукционе eBay выставили новый лот. Сейчас на сайте разыгрывают деталь миниатюры "Звезды смерти", которая использовалась во время съёмок фильма "Звёздные войны: Новая надежда".

Размер детали — 60 сантиметров. Её выбросили по завершении съёмок. После на хранение её взял бывший сотрудник Industrial Lights and Magiс. В 2014 году деталь выкупил профессиональный коллекционер Стив Град.