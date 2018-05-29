Режиссёры новых "Мстителей" создали настоящий номер Капитана Америки
Кадр из фильма “Мстители: Война бесконечности”/kinopoisk.ru
Братья Руссо отнеслись к вопросу номера, по которому Капитан Америка просил искать его в случае необходимости, серьёзно.
Режиссёры фильма "Мстители: Война бесконечности" были уверены, что найдутся поклонники Marvel, которые захотят позвонить по номеру Капитана Америки. В связи с этим братья Руссо приготовили автоответчик с голосом Криса Эванса.
К сожалению, на момент выхода фильма продюсеры не смогли реализовать эту задумку по причинам, которые не зависели от них.
В фильме Капитан Америка доступен по номеру 678-136-7092. Если бы зрители звонили по нему на выходе из кинозала, то в трубке можно было бы услышать автоответчик с голосом Стива Роджерса. Поклонники могли оставить ему любое сообщение.