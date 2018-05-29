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Опубликовано 29 мая 2018, 10:05

Режиссёры новых "Мстителей" создали настоящий номер Капитана Америки

Кадр из фильма &ldquo;Мстители: Война бесконечности&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Мстители: Война бесконечности”/kinopoisk.ru

Братья Руссо отнеслись к вопросу номера, по которому Капитан Америка просил искать его в случае необходимости, серьёзно.

Режиссёры фильма "Мстители: Война бесконечности" были уверены, что найдутся поклонники Marvel, которые захотят позвонить по номеру Капитана Америки. В связи с этим братья Руссо приготовили автоответчик с голосом Криса Эванса.

К сожалению, на момент выхода фильма продюсеры не смогли реализовать эту задумку по причинам, которые не зависели от них.

В фильме Капитан Америка доступен по номеру 678-136-7092. Если бы зрители звонили по нему на выходе из кинозала, то в трубке можно было бы услышать автоответчик с голосом Стива Роджерса. Поклонники могли оставить ему любое сообщение.

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Сергей Сурепин
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