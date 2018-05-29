Microsoft выпустила обновление для уже никому не нужной приставки

Для консоли Xbox 360 это системное обновление стало первым за последние два года.

Компания Microsoft выпустила системное обновление 2.0.17526.0 для консоли Xbox 360. Это первое обновление для этой приставки с 2016 года.

В описании обновления не содержится подробностей. Разработчики лишь сообщили, что в новой прошивке исправлены ошибки в работе консоли, а также добавлены определённые улучшения.