Microsoft выпустила обновление для уже никому не нужной приставки
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Для консоли Xbox 360 это системное обновление стало первым за последние два года.
Компания Microsoft выпустила системное обновление 2.0.17526.0 для консоли Xbox 360. Это первое обновление для этой приставки с 2016 года.
В описании обновления не содержится подробностей. Разработчики лишь сообщили, что в новой прошивке исправлены ошибки в работе консоли, а также добавлены определённые улучшения.
Напомним, предыдущее обновление для Xbox 360 вышло 29 марта 2016 года — за месяц до того, как компания объявила о прекращении производства консоли.