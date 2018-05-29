Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2018, 09:45

Microsoft выпустила обновление для уже никому не нужной приставки

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Для консоли Xbox 360 это системное обновление стало первым за последние два года.

Компания Microsoft выпустила системное обновление 2.0.17526.0 для консоли Xbox 360. Это первое обновление для этой приставки с 2016 года.

В описании обновления не содержится подробностей. Разработчики лишь сообщили, что в новой прошивке исправлены ошибки в работе консоли, а также добавлены определённые улучшения.

Напомним, предыдущее обновление для Xbox 360 вышло 29 марта 2016 года — за месяц до того, как компания объявила о прекращении производства консоли.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • США
  • xbox360
  • В мире
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar