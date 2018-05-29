Звезда "Дэдпула" намекнула на кроссовер со "Стражами Галактики"
Фото: © AP Photo/Jason DeCrow
Вокруг киновселенной Marvel продолжают ходить всевозможные слухи. Теперь дело дошло до "Дэдпула" и "Стражей Галактики".
Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн и звезда "Дэдпула-2" Райан Рейнольдс намекают на кроссовер двух фильмов. На этот раз, видимо, всё серьёзно.
Джеймс Ганн рассказал, что наконец посмотрел "Дэдпула-2". Режиссёр назвал его потрясающим фильмом. Позже за похвалу его поблагодарил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс.
Актёр предложил постановщик сделать кроссовер про Дэдпула и стражей Галактики. Ганн ответил положительно.