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Регион
Опубликовано 29 мая 2018, 09:25

Звезда "Дэдпула" намекнула на кроссовер со "Стражами Галактики"

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Jason DeCrow

Фото: © AP Photo/Jason DeCrow

Вокруг киновселенной Marvel продолжают ходить всевозможные слухи. Теперь дело дошло до "Дэдпула" и "Стражей Галактики".

Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн и звезда "Дэдпула-2" Райан Рейнольдс намекают на кроссовер двух фильмов. На этот раз, видимо, всё серьёзно.

Джеймс Ганн рассказал, что наконец посмотрел "Дэдпула-2". Режиссёр назвал его потрясающим фильмом. Позже за похвалу его поблагодарил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс.

Актёр предложил постановщик сделать кроссовер про Дэдпула и стражей Галактики. Ганн ответил положительно.

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Сергей Сурепин
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