Новым президентом Олимпийского комитета России стал Поздняков
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Новой главой ОКР стал четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. За него проголосовали 214 делегатов (78,7%). Ранее 44-летний функционер занимал должность первого вице-президента организации.
Также на этот пост баллотировался Александр Попов. Он получил 56 голосов (20,6%).
Отметим, что выборы прошли тайно с использованием бюллетеней. В течение восьми лет должность главы ОКР занимал Александр Жуков.