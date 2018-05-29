Новым президентом Олимпийского комитета России стал Поздняков

Новой главой ОКР стал четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. За него проголосовали 214 делегатов (78,7%). Ранее 44-летний функционер занимал должность первого вице-президента организации.

Также на этот пост баллотировался Александр Попов. Он получил 56 голосов (20,6%).