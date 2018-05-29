Киберспорт наступает на пятки футболу по популярности в Англии

Исследователи из Манчестера провели опрос. Всего они пообщались с пятью тысячами подростков до 18 лет.

Опрос проведён был перед началом ESL One Birmingham 2018. Специалисты спрашивали, какой вид спорта подростки предпочитают смотреть. Среди мужской половины опрошенных киберспорт занял второе место по популярности, на первом — футбол.

Каждый пятый респондент рассказал, что он регулярно смотрит киберспортивные трансляции. Десять процентов девушек считают, что в будущем киберспорт станет популярнее, чем традиционные виды соревнований. Среди мужской половины респондентов эту идею разделяют вдвое больше людей.