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Регион
Опубликовано 29 мая 2018, 13:13

В Дании умер лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу

Датский химик Йенс Кристиан Скоу, который в 1997 году был удостоен Нобелевской премии, скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Орхусского университета, почётным профессором которого был Скоу.

Отмечается, что учёный скончался 28 мая, не дожив несколько месяцев до векового юбилея. При этом, несмотря на почтенный возраст, Скоу продолжал научные изыскания. Последнее исследование профессора вышло в свет три года назад.

Химик получил Нобелевскую премию за открытие натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы — фермента, встречающегося в клетках животных. Именно это вещество является главным переносчиком энергии в клетках живых существ, а именно — отвечает за перенос ионов калия и натрия через клеточную мембрану.

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Алёна Темирчиева
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