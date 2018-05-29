В Дании умер лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу

Датский химик Йенс Кристиан Скоу, который в 1997 году был удостоен Нобелевской премии, скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Орхусского университета, почётным профессором которого был Скоу.

Modtager af nobelprisen og professor på Aarhus Universitet Jens Chr. Skou er død. Han blev 99 år. Læs portrættet af ham her: https://t.co/biiVxxuyaZ pic.twitter.com/ZOz6zPEY0l — TV2 ØSTJYLLAND (@TV2OSTJYLLAND) 29 мая 2018 г.

Отмечается, что учёный скончался 28 мая, не дожив несколько месяцев до векового юбилея. При этом, несмотря на почтенный возраст, Скоу продолжал научные изыскания. Последнее исследование профессора вышло в свет три года назад.