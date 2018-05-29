Китайский игрок установил новый рекорд по одновременному просмотру трансляции

Стрим игрока под псевдонимом Uzi смотрели одновременно восемь с половиной миллионов человек.

Трансляция игрока команды Royal Never Give Up Цзяня Uzi Цихао на платформе Huya собрала одновременно более 8,5 миллиона зрителей. Ранее рекорд принадлежал стримеру ninja на Twitch. Его смотрели 667 тысяч человек.

Uzi принято считать одним из лучших игроков в League of Legends. В этом году его команда стала чемпионом LPL Spring 2018 и 2018 Mid-Season Invitational. Она заработала более 700 тысяч долларов.