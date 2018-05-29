В Госдуме призвали ФАС разобраться с повышением роста цен на бензин

В столичном регионе стоимость топлива за прошлую неделю выросла сразу на 88–90 копеек.

Первый зампредседателя думского Комитета по энергетике Игорь Ананских призвал Федеральную антимонопольную службе (ФАС) проверить обоснованность увеличения цен на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам парламентария, ведомство в праве затребовать данные о себестоимости топлива и накладных расходах.

— Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начало такое расследование, — подчеркнул депутат.

При этом Ананских связывает рост стоимости бензина с увеличением биржевой цены на нефть. По его словам, производители направляют сырьё за рубеж, а для выравнивания прибыли вынуждены поднимать цены на АЗС здесь, в России, от чего страдают потребители.