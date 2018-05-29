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Опубликовано 29 мая 2018, 11:00

Шок! Ким Кардашьян написала научную статью

Фото &copy; Willy Sanjuan/Invision/AP

Фото © Willy Sanjuan/Invision/AP

Статья, первым автором которой выступила известная модель, опубликована в рецензируемом научном журнале Drug Designing & Intellectual Properties International Journal. Кардашьян и её соавторы, среди которых в том числе создатель Bitcoin, пришли к выводу, что электронную коммерцию можно сделать кэшируемой, семантической и клиент-серверной.

Коллектив авторов, в составе которого есть американская фотомодель Ким Кардашьян, написал научную статью в американском журнале Drug Designing & Intellectual Properties International Journal. О публикации статьи в научном журнале рассказал один из её соавторов, работающий в Массачусетском технологическом институте, — Томас Плюскаль. Статья связана с электронной коммерцией. В состав авторов также входит Сатоси Накамото (создатель биткоина). Авторы пришли к выводу, что электронную коммерцию можно сделать кэшируемой, семантической и клиент-серверной.

Томас Плюскаль рассказал, что давно считает, что научные таланты Ким Кардашьян заслуживают всеобщего признания, а сотрудничество с ней показалось ему плодотворным.

Вместе с этим учёный заявил, что лично с Кардашьян ему не удалось встретиться в силу её постоянной занятости. Она поддерживала общение с соавтором посредством общения через "инстаграм".

Самое интересное, пока нет информации, знает ли Ким Кардашьян о собственной публикации. Если нет, это может грозить Томасу Плюскалю юридическими проблемами: для публикации, как правило, учёные подписывают соглашение об авторских правах.

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Сергей Сурепин
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