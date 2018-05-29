Определены первые чемпионы России по Dota 2 и Hearthstone
Фото © VK/MostBet — букмекерская компания №1
Финальные игры чемпионата РФ по киберспорту прошли 27 мая. На соревнованиях состязались в командной игре Dota 2 и индивидуальной Hearthstone.
Чемпионом в первенстве по Dota 2 стала команда Slozniy Memas. Она в финале обыграла противников из Suicide Team. За своё выступление коллектив заработал 800 тысяч рублей.
В турнире по Hearthstone лучшим оказался Егор Grantz Курипко. В решающей игре он оказался сильнее Никиты SpaceCreated Дюпина. Победитель заработал 250 тысяч рублей.
Вместе с этим участники соревнований получили спортивные разряды: 1-й разряд: 1–7-е место; 2-й разряд: 8–11-е место; 3-й разряд: 12–15-е место. Общий призовой фонд чемпионата РФ составил 3,5 миллиона рублей.