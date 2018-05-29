Определены первые чемпионы России по Dota 2 и Hearthstone

Финальные игры чемпионата РФ по киберспорту прошли 27 мая. На соревнованиях состязались в командной игре Dota 2 и индивидуальной Hearthstone.

Чемпионом в первенстве по Dota 2 стала команда Slozniy Memas. Она в финале обыграла противников из Suicide Team. За своё выступление коллектив заработал 800 тысяч рублей.

В турнире по Hearthstone лучшим оказался Егор Grantz Курипко. В решающей игре он оказался сильнее Никиты SpaceCreated Дюпина. Победитель заработал 250 тысяч рублей.