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Опубликовано 29 мая 2018, 13:56

Определены первые чемпионы России по Dota 2 и Hearthstone

Фото &copy; VK/MostBet &mdash; букмекерская компания №1

Фото © VK/MostBet — букмекерская компания №1

Финальные игры чемпионата РФ по киберспорту прошли 27 мая. На соревнованиях состязались в командной игре Dota 2 и индивидуальной Hearthstone.

Чемпионом в первенстве по Dota 2 стала команда Slozniy Memas. Она в финале обыграла противников из Suicide Team. За своё выступление коллектив заработал 800 тысяч рублей.

В турнире по Hearthstone лучшим оказался Егор Grantz Курипко. В решающей игре он оказался сильнее Никиты SpaceCreated Дюпина. Победитель заработал 250 тысяч рублей.

Вместе с этим участники соревнований получили спортивные разряды: 1-й разряд: 1–7-е место; 2-й разряд: 8–11-е место; 3-й разряд: 12–15-е место. Общий призовой фонд чемпионата РФ составил 3,5 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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