"Социалисты с крепкими кулаками". Миронов пригласил россиянина Монсона в СР

Ранее стало известно, что спортсмен получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов пригласил получившего гражданство РФ бойца ММА Джеффа Монсона вступить в эту партию. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24", когда ведущий напомнил парламентарию о социалистических взглядах спортсмена.

— Считайте, что я его уже приглашаю, — ответил Миронов, — Нам такие социалисты с крепкими кулаками (а у добра кулаки должны быть обязательно) очень хорошо пригодятся.