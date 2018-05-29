"Социалисты с крепкими кулаками". Миронов пригласил россиянина Монсона в СР
Сергей Миронов. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
Ранее стало известно, что спортсмен получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов пригласил получившего гражданство РФ бойца ММА Джеффа Монсона вступить в эту партию. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24", когда ведущий напомнил парламентарию о социалистических взглядах спортсмена.
— Считайте, что я его уже приглашаю, — ответил Миронов, — Нам такие социалисты с крепкими кулаками (а у добра кулаки должны быть обязательно) очень хорошо пригодятся.
Напомним, ранее сообщалось, что всемирно известный боец смешанных единоборств Джеф Монсон получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Как ранее писал Лайф, пресс-секретарь главы государства рассказал, за что спортсмену дали гражданство.