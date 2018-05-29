Режиссёр фильма "Шазам" высмеял Супермена
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Теперь социальные сети покоряет мем с пьющим содовую через трубочку Закари Ливаем в образе супергероя Шазама.
Режиссёр фильма "Шазам" Дэвид Сандберг не прошёл мимо флешмоба, связанного с мемом при участии главного героя фильма. Он решил использовать кадры из ленты "Бэтмен против Супермена".
Since everyone else is doing this... pic.twitter.com/MWb6CMFxgo— David F. Sandberg (@ponysmasher) May 27, 2018
Постановщик опубликовал короткое видео. В нём Супермен прилетает к семье, пострадавшей от наводнения. Однако поначалу ослеплённые лучами солнца люди понимают, что перед ними совсем не Супермен.
Напомним, премьера фильма "Шазам" запланирована на 5 апреля 2019 года.