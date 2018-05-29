Киберспортсмена затерроризировала полиция из-за тонких стен и крыши

За месяц к бывшему игроку Overwatch League полиция наведывалась два раза. Он уже устал от этого.

Бывший игрок Dallas Fuel из Overwatch League Феликс Ленгьел (псевдоним — xQc) провёл трансляцию. Он играл в Detroit: Become Human.

Во время трансляции к геймеру в квартиру ворвалась полиция. Дело оказалось не в телефонных хулиганах. Полиция приехала во время трансляции 26 мая. Феликс сказал, что на него пожаловались соседи из-за шума.