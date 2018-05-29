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Регион
Опубликовано 29 мая 2018, 13:31

Киберспортсмена затерроризировала полиция из-за тонких стен и крыши

Фото: &copy; flickr/Thomas Hawk

Фото: © flickr/Thomas Hawk

За месяц к бывшему игроку Overwatch League полиция наведывалась два раза. Он уже устал от этого.

Бывший игрок Dallas Fuel из Overwatch League Феликс Ленгьел (псевдоним — xQc) провёл трансляцию. Он играл в Detroit: Become Human.

Во время трансляции к геймеру в квартиру ворвалась полиция. Дело оказалось не в телефонных хулиганах. Полиция приехала во время трансляции 26 мая. Феликс сказал, что на него пожаловались соседи из-за шума.

По словам геймера, крыша его дома буквально сделана из тонкой бумаги. Также он заявил, что соседи слышат даже его самые тихие разговоры. Ранее такой инцидент произошёл 16 мая — полиция ворвалась в дом Феликса и приказала поднять руки за голову и выйти из комнаты.

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Сергей Сурепин
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