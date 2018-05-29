Ниловщина в Госдуме. Почему депутаты превращаются в говорящих "болванчиков"?

Качество депутатского корпуса в нашей стране издревле было предметом пристального внимания общества и зачастую объектом его же насмешек. Насмешки эти порой бывают несправедливыми и основанными на неверно понятых предпосылках и мотивах тех или иных решений законодателей.

Однако есть в общественном недовольстве депутатским корпусом и свои рациональные зёрна. Не секрет, что многие народные избранники получили свои мандаты в результате, скажем так, не вполне прозрачной процедуры кулуарных договорённостей с партийным начальством и мутных схем с финансированием избирательных кампаний и в целом более-менее наплевательским отношением как к собственном электорату, так и к здравому смыслу. А что — впихнули тебя в список на проходное место, считай, жизнь удалась.

Частенько такими персонажами грешат в Госдуме оппозиционные фракции, однако в последнее время одним из чемпионов популистской повестки с вкраплениями бредовых идей стал член фракции "Справедливой России" Олег Нилов, чьи законодательные инициативы и публичные заявления в последнее время стали уже образчиком того, как не надо работать в информационном поле, да и в целом показателем крайней неэффективности подобного типа депутатской породы.

Если проанализировать инициативы Нилова, то становится понятной одна ключевая тенденция, превалирующая в них, — чистый, беспримесный, ничем не прикрытый популизм. У нас частенько любят бросаться этим словом направо и налево, но в случае с Ниловым это прямо-таки дистиллированный образец человека, который, замечая какой-то медийный тренд, без предварительного анализа, без расчётов и понимания последствий начинает, так сказать, ловить волну хайпа.

Вот допустим, Нилов недавно предлагает лишать пойманных распространителей наркотиков российского гражданства. Вроде бы благородное требование, но как быть с теми гражданами России, кто не вступал в российское гражданство, а получил его по факту рождения, — Нилов собрался плодить апатридов, то есть лиц без гражданства? Второй вопрос заключается в том, каким образом лишение гражданства остановит наркоторговцев от их преступных деяний? Как будто при гигантских объёмах оборота наличных денег в преступных наркосхемах будет большим трудом прикупить себе пару новых паспортов одной из постсоветских стран и спокойно въехать в Россию при существующем безвизовом режиме. Нилов об этом не задумывается, для него главное сказать и получить своё упоминание в новостях.

Не меньше дискредитируют статус депутата и предложения Нилова по вопросам макроэкономики и налогообложения. Оседлав популистскую стезю, он предлагает, в частности, заменить так называемую плоскую шкалу налогообложения на прогрессивную. Тема стара как мир и поднималась парламентскими левыми уже неоднократно, но Нилов в этом вопросе выступает постоянно, по большей части не приводя никаких рациональных аргументов.

Попытка "пощипать" богатых, которую народу пытаются скормить популисты, изначально ущербна, так как прогрессивная шкала ударит не столько по богатым, сколько по среднему классу и жителям городов. Опыт отечественной фискальной системы показывает, что поступления в бюджет после введения единой ставки выросли почти наполовину, значительная часть бизнеса начала платить людям белую зарплату.

Нельзя не упомянуть и повысившуюся мобильность населения, так как продажа недвижимости и последующее изъятие в пользу государства чуть ли не трети её стоимости в виде налога на доходы перестали быть карательной мерой в отношении собственного населения. А от мобильности населения во многом зависит и общая экономическая активность населения, его способность передвигаться по стране и аккумулироваться в центрах экономической активности. Благосостояние общества, таким образом, зависит не от того, скольких состоятельных граждан государство накажет за их инициативу, навыки и смекалку, позволявшие им заработать, а от того, чтобы дать бизнесу и людям нормальные, не изменяемые каждые пару лет по прихоти депутатов правила игры. Впрочем, Нилову, как говорится, по барабану — знай себе рассказывает набившие оскомину сказки про "социальную справедливость".

Видимо, такой же "заботой" Нилова о простых людях объясняются и совсем уже оторванные от реальности призывы запретить в стране использование газовых плит и конфорок. Логика проста как топор — раз газ взрывается, нужно запретить использование газового оборудования. Госдума и так уже много чего нам поназапрещала, а теперь на повестке ещё и злосчастные газовые плиты. Безусловно, проблема есть — вот только источник беды, как всегда, не само по себе какое-то орудие, а человеческий фактор. Больше всего людей в бытовых конфликтах гибнет, как известно, от банального кухонного ножа, но это же не повод запретить ножи, а вдобавок к ним ещё и вилки, штопоры и пилки для ногтей впридачу.

Заняться аудитом газового оборудования по стране, решать системно проблему с управляющими компаниями и ТСЖ, переселять постепенно людей в менее аварийное жильё — это всё Нилову неинтересно, это же рутина, к тому же требующая вдумчивой и кропотливой работы со многими министерствами и ведомствами. Проще же запретить газ, который используется на кухнях чуть ли не половины жилого фонда в России. Блестящая идея, что ни говори.

В общем-то, примеры можно ещё множить и множить, любознательный читатель может просто открыть профиль господина Нилова на сайте нижней палаты российского парламента и посмотреть внесённые им за последние годы законопроекты. Сразу спойлер — там тотальное лизоблюдство перед партийным начальством, практически все законопроекты внесены в соавторстве либо с Мироновым, либо с фракционной группой. Процент голосования за вынесенные законопроекты (от всех фракций по повестке пленарных заседаний) равен 61,6%, вроде бы немного — однако в остальных 34,9% Нилов просто не голосовал и лишь в 3,5% не поддержал выдвинутый законопроект. Гибкость, достойная скорее не депутата, а танцовщицы прокуренного кабаре.

Вопрос с Ниловым и рядом других подобных ему безответственных популистов и медийных "хайпожоров" только один — каким образом они оказываются на нашей с вами шее. Ведь именно на наши налоги живут все эти запрещатели газовых конфорок и сторонники налогового передела. Наблюдение за миром депутатской деятельности в Госдуме позволяет констатировать, что если в "Единой России" при всех сложностях и противоречиях механизмы отсева неадекватов всё же сформировались, то вот аналогичного способа отсечь от кормушки политических фриков у партий оппозиционных до сих пор так и нет.