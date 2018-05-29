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Опубликовано 29 мая 2018, 16:02

Режиссёр "Бэтмена против Супермена" экранизирует роман Айн Рэнд

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Marco Ugarte

Фото: © AP Photo / Marco Ugarte

Зак Снайдер нашёл себе новый проект. На этот раз он займётся работой Рэнд, написавшей "Атлант расправил плечи".

В социальной сети Vevo, которая закрыта для общего доступа, режиссёр Зак Снайдер рассказал, какой его проект станет следующим. В ближайшее время постановщик "Бэтмена против Супермена" планирует экранизировать роман "Источник" писательницы Айн Рэнд.

Роман "Источник" рассказывает об архитекторе Говарде Рорке. Он — убеждённый индивидуалист, чья задача — созидать и улучшать мир. Говард хотел отказаться от привычного дизайна зданий, чтобы реализовывать новаторские решения.

Это будет не первая экранизация романа. Первый фильм вышел в 1949 году. Тогда главную роль исполнил Гэри Купер. О проекте Снайдера пока нет подробной информации. Одним из продюсеров выступит Дебора Снайдер.

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Сергей Сурепин
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