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Опубликовано 29 мая 2018, 15:42

Папуа — Новая Гвинея на месяц заблокирует Facebook. Ради борьбы с порно

Фото: &copy; flickr/Book Catalog

Фото: © flickr/Book Catalog

Департамент связи и информационных технологий Папуа — Новой Гвинеи будет проводить соответствующие исследования.

Правительство Папуа — Новой Гвинеи блокирует социальную сеть Facebook. Срок — один месяц. Это необходимо для того, чтобы изучить, как граждане страны используют сервис, как распространяются ложные сведения и порнография, и по возможности удалить фейковых пользователей.

Всего в Facebook зарегистрировано более двух миллиардов человек. Сколько из них граждан Папуа — Новой Гвинеи, неизвестно. По информации Всемирного банка, доступ к Интернету есть менее чем у десяти процентов пользователей. Население страны — восемь миллионов человек.

Благодаря временной блокировке Facebook власти смогут собрать информацию, чтобы идентифицировать, отфильтровать и удалить пользователей Facebook, которые скрываются за фейковыми учётными записями. Также власти будут бороться с теми, кто выгружает порнографические изображения, размещает ложную и вводящую в заблуждение информацию.

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Сергей Сурепин
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