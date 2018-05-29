Папуа — Новая Гвинея на месяц заблокирует Facebook. Ради борьбы с порно
Фото: © flickr/Book Catalog
Департамент связи и информационных технологий Папуа — Новой Гвинеи будет проводить соответствующие исследования.
Правительство Папуа — Новой Гвинеи блокирует социальную сеть Facebook. Срок — один месяц. Это необходимо для того, чтобы изучить, как граждане страны используют сервис, как распространяются ложные сведения и порнография, и по возможности удалить фейковых пользователей.
Всего в Facebook зарегистрировано более двух миллиардов человек. Сколько из них граждан Папуа — Новой Гвинеи, неизвестно. По информации Всемирного банка, доступ к Интернету есть менее чем у десяти процентов пользователей. Население страны — восемь миллионов человек.
Благодаря временной блокировке Facebook власти смогут собрать информацию, чтобы идентифицировать, отфильтровать и удалить пользователей Facebook, которые скрываются за фейковыми учётными записями. Также власти будут бороться с теми, кто выгружает порнографические изображения, размещает ложную и вводящую в заблуждение информацию.