Папуа — Новая Гвинея на месяц заблокирует Facebook. Ради борьбы с порно

Департамент связи и информационных технологий Папуа — Новой Гвинеи будет проводить соответствующие исследования.

Правительство Папуа — Новой Гвинеи блокирует социальную сеть Facebook. Срок — один месяц. Это необходимо для того, чтобы изучить, как граждане страны используют сервис, как распространяются ложные сведения и порнография, и по возможности удалить фейковых пользователей.

Всего в Facebook зарегистрировано более двух миллиардов человек. Сколько из них граждан Папуа — Новой Гвинеи, неизвестно. По информации Всемирного банка, доступ к Интернету есть менее чем у десяти процентов пользователей. Население страны — восемь миллионов человек.