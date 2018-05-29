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Опубликовано 29 мая 2018, 16:45

Авторы Fallout намекают на существование новой части игры

Скриншот видео: youtube/Bethesda Softworks

Скриншот видео: youtube/Bethesda Softworks

Разработчики опубликовали тизер. Он связан с популярной серией игр, которая повествует о жизни после ядерной катастрофы.

В официальном "твиттере" Bethesda появилось новое сообщение. Разработчики опубликовали изображение телевизионной испытательной таблицы — аналогичная появлялась в играх серии Fallout.

По всей видимости, команда намекает на крупный анонс. При этом разработчики обновили изображение в профиле.

Вместе с этим на Twitch началась трансляция. Там показывают ТВ-экран и фигурку талисмана франшизы — Vault Boy.

Напомним, последняя игра серии — Fallout 4 ­— вышла осенью 2015 года.

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Сергей Сурепин
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