Авторы Fallout намекают на существование новой части игры

Разработчики опубликовали тизер. Он связан с популярной серией игр, которая повествует о жизни после ядерной катастрофы.

В официальном "твиттере" Bethesda появилось новое сообщение. Разработчики опубликовали изображение телевизионной испытательной таблицы — аналогичная появлялась в играх серии Fallout.

По всей видимости, команда намекает на крупный анонс. При этом разработчики обновили изображение в профиле.

Вместе с этим на Twitch началась трансляция. Там показывают ТВ-экран и фигурку талисмана франшизы — Vault Boy.