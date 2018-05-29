Авторы Fallout намекают на существование новой части игры
Скриншот видео: youtube/Bethesda Softworks
Разработчики опубликовали тизер. Он связан с популярной серией игр, которая повествует о жизни после ядерной катастрофы.
В официальном "твиттере" Bethesda появилось новое сообщение. Разработчики опубликовали изображение телевизионной испытательной таблицы — аналогичная появлялась в играх серии Fallout.
#PleaseStandBy pic.twitter.com/5IUjkURCcM— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 29, 2018
По всей видимости, команда намекает на крупный анонс. При этом разработчики обновили изображение в профиле.
Вместе с этим на Twitch началась трансляция. Там показывают ТВ-экран и фигурку талисмана франшизы — Vault Boy.
Напомним, последняя игра серии — Fallout 4 — вышла осенью 2015 года.