Уникальный боевой игробот обойдётся покупателю в 100 тысяч рублей

Сейчас разработчики собирают деньги на Kickstarter. Приобрести робота можно за 1300 долларов. Комплект из четырёх роботов будет стоить 5200 долларов, что позволит устроить полноценный турнир. Всего разработчики хотели собрать 60 тысяч долларов, у них уже есть на шесть тысяч больше.