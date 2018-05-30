Уникальный боевой игробот обойдётся покупателю в 100 тысяч рублей
Фото: © Limitless IQ
Разработчики обещают отправить новых роботов всем покупателям уже в ноябре этого года.
Фирма Limitless IQ создала уникального боевого робота. Проект получил название Super Anthony.
Робот умеет бить кулаками, прыгать и кувыркаться. Управление осуществляется с помощью специального контроллера. Также можно использовать специальное приложение для смартфона.
Рост робота — 38 сантиметров, вес — порядка двух килограммов.
Сейчас разработчики собирают деньги на Kickstarter. Приобрести робота можно за 1300 долларов. Комплект из четырёх роботов будет стоить 5200 долларов, что позволит устроить полноценный турнир. Всего разработчики хотели собрать 60 тысяч долларов, у них уже есть на шесть тысяч больше.