В зоопарке Лиссабона из-за посетителя погиб жираф

В Лиссабонском зоопарке самка жирафа упала в ров, который отделял её вольер от посетителей, после того, как один гость попытался её накормить, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл днём в субботу, 26 мая. Представитель зоопарка сказал, что человек, который пытался накормить ангольского жирафа, стоял рядом с табличкой с просьбой не делать этого. Полиция идентифицировала посетителя, но идёт ли разбирательство в отношении нарушителя, не уточняется.