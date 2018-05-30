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Регион
Опубликовано 30 мая 2018, 09:26

В зоопарке Лиссабона из-за посетителя погиб жираф

Фото: &copy; Лиссабонский Зоопарк

Фото: © Лиссабонский Зоопарк

В Лиссабонском зоопарке самка жирафа упала в ров, который отделял её вольер от посетителей, после того, как один гость попытался её накормить, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл днём в субботу, 26 мая. Представитель зоопарка сказал, что человек, который пытался накормить ангольского жирафа, стоял рядом с табличкой с просьбой не делать этого. Полиция идентифицировала посетителя, но идёт ли разбирательство в отношении нарушителя, не уточняется.

Полгода назад погибшее животное оказалось на первых полосах газет после рождения жирафёнка. Сейчас осиротевший малыш питается самостоятельно, но он всё ещё был зависим от матери, и теперь, чтобы справиться с потерей, ему нужна поддержка остальной части его группы.

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Иван Комогорцев
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