В зоопарке Лиссабона из-за посетителя погиб жираф
Фото: © Лиссабонский Зоопарк
В Лиссабонском зоопарке самка жирафа упала в ров, который отделял её вольер от посетителей, после того, как один гость попытался её накормить, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл днём в субботу, 26 мая. Представитель зоопарка сказал, что человек, который пытался накормить ангольского жирафа, стоял рядом с табличкой с просьбой не делать этого. Полиция идентифицировала посетителя, но идёт ли разбирательство в отношении нарушителя, не уточняется.
Полгода назад погибшее животное оказалось на первых полосах газет после рождения жирафёнка. Сейчас осиротевший малыш питается самостоятельно, но он всё ещё был зависим от матери, и теперь, чтобы справиться с потерей, ему нужна поддержка остальной части его группы.