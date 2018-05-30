В этом году выйдет сразу две игры про покемонов
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Японские разработчики наконец решили перенести популярную франшизу на консоль Nintendo Switch.
Nintendo анонсировала новые игры для консоли Switch. До гибридной приставки наконец доберутся игры про покемонов.
Нас ждут сразу две игры — Pokemon: Let's Go, Pikachu! и Pokemon: Let's Go, Eevee! Проекты создаются при сотрудничестве компаний Nintendo и The Pokemon Company, за разработку отвечает студия Game Freak (создатель франшизы).
Новые игры станут переосмыслением первого поколения Pokemon Red and Blue, которые выходили ещё в 1996 году на портативной консоли Game Boy. По словам разработчиков, механика ловли карманных монстров будет похожа на тот вариант, который использовался в Pokemon GO.
Международная премьера новых игр состоится 16 ноября 2018 года.