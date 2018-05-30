В Госдуме уверены, что российским журналистам следует покидать Украину

Леонид Калашников выразил мнение, что "вседозволенности на Украине потворствует Запад".

Заявления и обращения российской стороны в международные организации в связи с арестами и убийствами на Украине журналистов не приводят к серьёзной реакции со стороны мировой общественности, отметил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, отметив, что российским журналистам следует покинуть территорию этого государства.

— Конечно, мы будем по Бабченко тоже смотреть, но вряд ли будет пленарное заседание. Но мы тогда говорили ещё, что раз началась такая песня, просто внаглую не разведчика арестовывают, а журналиста, чтобы обменять на террориста, то, наверное, нашим журналистам надо оттуда уехать. Нечего там делать, — цитирует РИА "Новости" Калашникова.

Он выразил мнение, что вседозволенности на Украине потворствует Запад. Калашников также напомнил, что украинские власти до сих пор ещё не установили ни одного виновного по любому резонансному делу, которое произошло в стране.