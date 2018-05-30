В этом году выйдет продолжение культовой игры Mega Man. Спустя восемь лет
Разработчики приготовили для геймеров полноценное продолжение популярной на весь мир игры.
Скриншот видео: youtube/IGN
Компания Capcom назвала дату выхода Mega Man 11. Новая игра выйдет 2 октября на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Mega Man 11 — первая полноценная номерная игра популярной серии с 2010 года. Восемь лет назад разработчики выпустили Mega Man 10 на PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Wii. Всего серия существует уже более 30 лет.
Новая игра будет доступна как в цифровом виде, так и на физических носителях. Вместе с этим разработчики выпустят специальную фигурку amiibo для консоли Nintendo Switch.