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Опубликовано 30 мая 2018, 10:59

В этом году выйдет продолжение культовой игры Mega Man. Спустя восемь лет

Разработчики приготовили для геймеров полноценное продолжение популярной на весь мир игры.

Скриншот видео: youtube/IGN

Скриншот видео: youtube/IGN

Компания Capcom назвала дату выхода Mega Man 11. Новая игра выйдет 2 октября на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Mega Man 11 — первая полноценная номерная игра популярной серии с 2010 года. Восемь лет назад разработчики выпустили Mega Man 10 на PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Wii. Всего серия существует уже более 30 лет.

Новая игра будет доступна как в цифровом виде, так и на физических носителях. Вместе с этим разработчики выпустят специальную фигурку amiibo для консоли Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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