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Опубликовано 30 мая 2018, 11:18

Выдержит даже взрыв гранаты. Skoda представила бронированный Superb Estate

Фото: официальный сайт британского представительства Skoda

Фото: официальный сайт британского представительства Skoda

Универсал оснастили даже особыми колёсными дисками, которые позволят продолжить движение даже при пробитых шинах.

В Великобритании презентовали бронированный универсал Skoda Superb Estate. Новинка получила броню высокого класса PAS 300, которая легко отражает выстрелы из крупнокалиберного огнестрельного оружия и даже снаряды гранатомёта.

Оснастили автомобиль пуленепробиваемыми стеклами, комбинированными кузовными панелями из стали и композитных материалов. Имеются допзащита бензобака, проблесковые маячки, а дополняют универсал особые колёсные диски, которые не боятся ни пуль, ни порезов и гарантируют возможность продолжения движения в случае любых повреждений.

Стоимость новинки стартует от 120 тысяч фунтов стерлингов (или более 9,8 млн рублей по текущему курсу).

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Алексей Берковиц
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