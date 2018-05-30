Выдержит даже взрыв гранаты. Skoda представила бронированный Superb Estate

Универсал оснастили даже особыми колёсными дисками, которые позволят продолжить движение даже при пробитых шинах.

В Великобритании презентовали бронированный универсал Skoda Superb Estate. Новинка получила броню высокого класса PAS 300, которая легко отражает выстрелы из крупнокалиберного огнестрельного оружия и даже снаряды гранатомёта.

Оснастили автомобиль пуленепробиваемыми стеклами, комбинированными кузовными панелями из стали и композитных материалов. Имеются допзащита бензобака, проблесковые маячки, а дополняют универсал особые колёсные диски, которые не боятся ни пуль, ни порезов и гарантируют возможность продолжения движения в случае любых повреждений.