Лухари. Бородину и жену Джигана поймали на краже идей одежды с AliExpress

Стоит отметить, что у "брендовой" одежды звёзд и китайской более чем тройная разница в цене.

Телеведущую Ксению Бородину и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову поймали на продаже одежды с AliExpress под видом собственного бренда. На сходство товаров обратил внимание Mash.

По данным телеграм-канала, наряды от звёзд отличаются от одежды с Китая только перешитым ярлыком с названием бренда и ценой.

Так, в Store By Ksenia Borodina представлено красное вельветовое пальто за 4900 рублей.

Осеннее платье такого же фасона и качества есть и на AliExpress, но только в три раза дешевле — за 1158 рублей.

Скриншот: интернет-магазин AliExpres

Это не единственный наряд, полностью повторяющий модель, представленную в интернет-магазине. В шоурум звезды есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей.

Его полную копию можно также купить AliExpress, но в три раза дешевле — за 1127 рублей.

Скриншот: интернет-магазин AliExpres

В магазине Оксаны Самойловой, который также активно рекламируется в "Инстаграме", также "двойники" китайских товаров.

Так, "сочное платье "Делис" для девочек за 2600 рублей ничем, кроме цены, не отличается от "летнего платья лимон" за 460 рублей в интернет-магазине.

Скриншот: интернет-магазин AliExpres