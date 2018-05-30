Лухари. Бородину и жену Джигана поймали на краже идей одежды с AliExpress
Стоит отметить, что у "брендовой" одежды звёзд и китайской более чем тройная разница в цене.
Телеведущую Ксению Бородину и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову поймали на продаже одежды с AliExpress под видом собственного бренда. На сходство товаров обратил внимание Mash.
По данным телеграм-канала, наряды от звёзд отличаются от одежды с Китая только перешитым ярлыком с названием бренда и ценой.
Так, в Store By Ksenia Borodina представлено красное вельветовое пальто за 4900 рублей.
Осеннее платье такого же фасона и качества есть и на AliExpress, но только в три раза дешевле — за 1158 рублей.
Скриншот: интернет-магазин AliExpres
Это не единственный наряд, полностью повторяющий модель, представленную в интернет-магазине. В шоурум звезды есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей.
Его полную копию можно также купить AliExpress, но в три раза дешевле — за 1127 рублей.
Скриншот: интернет-магазин AliExpres
В магазине Оксаны Самойловой, который также активно рекламируется в "Инстаграме", также "двойники" китайских товаров.
Фото: ©Instagram/iamspecial.ru
Так, "сочное платье "Делис" для девочек за 2600 рублей ничем, кроме цены, не отличается от "летнего платья лимон" за 460 рублей в интернет-магазине.
Скриншот: интернет-магазин AliExpres
Стоит отметить, что на интернет-магазин Ксении Бородиной подписано более 300 тысяч человек, на шоурум Оксаны Самойловой — более 500.