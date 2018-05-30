Феминистки в ярости: женщины зарабатывают на стримах меньше мужчин

Как показало последнее исследование, трансляция видеоигр в США выгодна далеко не для всех.

Аналитическая фирма Superdata провела исследование по заказу платёжной системы PayPal. Оказалось, что практически половина женщин и четверть мужчин, которые занимаются трансляцией видеоигр в США, не получают ничего от этого.

По всему миру 38 процентов мужчин-стримеров не получают никакой компенсации. Среди женщин эта цифра ещё больше — 43 процента. Разница в США намного значительнее: 24 процента мужчин против 47 процентов женщин.